Діджитал детокс: як позбутися інтернет-залежності

У світі понад 3 млрд осіб користуються смартфонами, і у половини з них точно є інтернет-залежність. У середньому за день людина 58 разів без потреби перевіряє свій телефон, і що цікаво – половина з них припадає на робочий час.

Прокидаємось уранці та одразу переглядаємо соцмережі і стрічки новин, а коли на роботі з’являється вільна хвилинка, то одразу беремо у руки телефон. Чи не здається вам, що це ознаки інтернет-залежності?

В інформаційну епоху, коли “в телефоні” і робота, і друзі, і сім’я, дуже складно відмовитись від щоденного використання смартфону. Однак фахівці радять мінімізувати час, який ми приділяємо беззмістовному перегляданню стрічки у соцмережах.

Інформаційний детокс: як це працює

Діджитальна детоксикація – це не просто модний термін, а й дуже корисна звичка сучасної людини, котра тимчасово зовсім відмовляється від користування телефоном.

Головні рекомендації:

наведіть лад у смартфоні;

видаліть зайві застосунки;

відпишіться від каналів, які не читаєте;

не використовуйте смартфон перед сном та одразу ж після нього;

вчіться концентрувати увагу та налагоджувати робочий процес;

організовуйте дозвілля, яке дозволить вам на кілька годин вимкнути смартфон.

Хоча інтернет-залежність визнали хворобою ще у 2008 році, дехто й досі сперечається і вважає, що в епоху інформаційних технологій це нормально і не є проблемою. Натомість науковці дедалі більше переконуються у складності та реальності цієї недуги.

Підступність цієї залежності в тому, що симптоми проявляються не одразу, на їх формування потрібен час, тому вона приходить майже непомітно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.