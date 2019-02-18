Дыры, ржавчина, грязь и опасное вождение: результаты проверки украинских маршруток

Дыры, ржавчина, грязь и еще и опасное вождение – в Одессе люди вынуждены ездить в ужасных маршрутках. Едва ли не каждая нарушает правила дорожного движения, и борется с конкурентами за то, кто первым заберет пассажиров на остановках.

Не лучше ситуация и во Львове – на грязные окна и перила, неопрятные сиденья и пыльный пол горожане жалуются чуть ли не каждый день, но запретить выезжать таким машинам на маршруты власти городов не может. Разве что штрафы накладывают.

Чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций, правоохранители проводят рейды. Основные нарушения – несоблюдение правил дорожного движения, отсутствие или не укомплектованность огнетушителей или аптечек, отсутствие техосмотра.

Смотрите: От вибрации трещат дома: ужасное состояние трассы в Черкасской области

Штраф за несоблюдение санитарных норм – 1700 гривен. Перевозчиков по условиям договора обязали еще и разработать план ремонте изношенных автомобилей.

Напомним, на Тернопольщине обрушился автомобильный мост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.