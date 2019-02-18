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Дірки, іржа, бруд і небезпечне водіння: результати перевірки українських маршруток

Дірки, іржа, бруд та ще й небезпечне водіння – в Одесі люди змушені їздити у жахливих маршрутках. Чи не кожна порушує правила дорожнього руху, та змагається з конкурентами за те, хто першим забере пасажирів на зупинках.

Не краща ситуація і у Львові – на брудні вікна та поручні, неохайні сидіння та запилену підлогу містяни скаржаться чи не щодня, але заборонити виїжджати таким машинам на маршрути влада міст не може. Хіба що штрафи накладають.

Аби зменшити кількість аварійних ситуацій, правоохоронці проводять рейди. Основні порушення – недотримання правил дорожнього руху,  відсутність чи не укомплектованість вогнегасників чи аптечок, брак техогляду.

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Штраф за недотримання санітарних норм – 1700 гривень. Перевізників за умовами договору зобов’язали ще й розробити план ремонтування зношених автівок.

Нагадаємо, на Тернопільщині обвалився автомобільний міст.

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