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Факты / Видео / Lifestyle / Интернет

Добрый вечер, мы из Украины! Как бойцы ВСУ покоряют TikTok

Анастасия Ечкалова Журналистка Вікна. Новини

Украинские военные, которые защищают наши города и села от российских оккупантов, одновременно борются и на другом фронте – информационном.

Сейчас украинский сегмент TikTok заполнен кадрами из бомбоубежищ и разгромленных оккупантами городов. Но самый главный тренд в украинском TikTok – это защитники и защитницы Вооруженных сил Украины.

Они не только участвуют в боях против оккупантов, но и успевают снимать ролики, набирающие десятки миллионов просмотров.

На передовой они пляшут и поют. Кроме того, имея свободную минуту, просто подбадривают тех, кого защищают.

Накануне польская группа Cypis создала трек о Путине и его преступлениях в Украине. Особенно песня понравилась бойцам ВСУ, в TikTok они под нее запустили танцевальный флешмоб.

Видео об украинской армии и о том, кого на самом деле российские власти отправляют на нашу землю, выкладывают и гражданские тиктокеры.

Ролики с хештегом ВСУ пользователи TikTok со всего мира уже посмотрели более 1,3 млрд раз, а с хештегом Украина – 30 млрд.

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