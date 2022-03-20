Доброго вечора, ми з України! Як бійці ЗСУ підкорюють TikTok

Українські військові, які боронять наші міста і села від російських окупантів, одночасно боряться і на іншому фронті – інформаційному.

Нині український сегмент TikTok заповнений кадрами з бомбосховищ і з розгромлених окупантами міст. Але найголовніший тренд в українському TikTok – це захисники і захисниці збройних сил України.

Вони не тільки беруть участь у боях проти окупантів, а ще й встигають знімати ролики, що набирають десятки мільйонів переглядів.

На передовій вони танцюють і співають. Крім того, маючи вільну хвилину, просто підбадьорюють тих, кого захищають.

Напередодні польський гурт Cypis створив трек про Путіна та його злочини в Україні. Особливо пісня сподобалась бійцям ЗСУ, в TikTok вони під неї запустили танцювальний флешмоб.

Відео про українську армію і про те, кого насправді російська влада відправляє на нашу землю, викладають і цивільні тіктокери.

Ролики з хештегом ЗСУ користувачі TikTok з усього світу вже подивилися понад 1,3 млрд разів, а з хештегом Україна – 30 млрд.

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