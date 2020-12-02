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Добрососедская встреча в ЖК Академ-Квартал

Окрасить хорошим настроением последние дни ноября решили первые жители жилого комплекса Академ-Квартал и организовали добрососедскую встречу. А начали мероприятие с символической красной ленты, которую перерезал маленький житель жилого комплекса.

Соседи знакомились и говорили о своих помещения: кто выбрал квартиру с ремонтом и мебелью, а кто-то решил сделать ремонт самостоятельно.

Поэтому в компании Интеграл-Буд рассказали, что планируют и в дальнейшем участвовать в таких встречах, при этом следя за всеми мерами безопасности во время карантина.

А в Киеве обсудили эти вопросы на специальном круглом столе, который инициировала Конфедерация строителей Украины.

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