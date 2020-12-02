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Добросусідська зустріч в ЖК Академ-Квартал

Забарвити  гарним  настроєм останні дні листопада вирішили перші мешканці житлового комплексу Академ-Квартал та організували добросусідську зустріч. А розпочали захід з символічної червоної стрічки, яку перерізав маленький мешканець житлового комплексу.

Сусіди знайомилися та гомоніли про свої помешкання: хтось обрав квартиру з ремонтом та меблями, а хтось вирішив зробити ремонт самостійно.

Тож в компанії Інтергал-Буд розповіли, що планують й надалі долучатися до таких зустрічей, при цьому слідкуючи за усіма заходами безпеки під час карантину.

А у Києві обговорили ці питання на спеціальному круглому столі, що його ініціювала Конфедерація будівельників України.

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