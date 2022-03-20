Помощь братьев: как наших граждан встречают страны Европы

Три миллиона триста тысяч украинцев уехали за границу с начала полномасштабной войны России против Украины. Это последние данные ООН. Как наших граждан встречают страны Европы? Какие возможности для них открываются и какие трудности ждут — из собственного опыта расскажет наш Дмитрий Литвиненко, уехавший с семьей в Словакию.

Как будете ехать через границу сейчас с детьми – готовьтесь, потому что каждый, кто их увидит, будет пытаться дать что-то сладкое. А детям нельзя столько сладкого. Вообще вам будут предлагать бесплатное всё. От семерки до услуг адвокатов.

Ну и конечно, железная дорога, а также городской транспорт в больших городах – по украинскому паспорту теперь бесплатно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.