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Допомога братів: як наших громадян зустрічають країни Європи

Дмитро Литвиненко журналіст програми Вікна Новини

Три мільйони триста тисяч українців виїхали за кордон від початку повномасштабної війни Росії проти України. Це останні дані ООН. Як наших громадян зустрічають країни Європи? Які можливості для них відкриваються і які труднощі чекають – із власного досвіду розповість наш Дмитро Литвиненко, який з родиною виїхав у Словаччину.

Як будете їхати через кордон нині з дітьми – готуйтесь, бо кожен хто їх побачить буде намагатися дати щось солодке. А дітям не можна стільки солодкого. Взагалі вам будуть пропонувати безкоштовне все. Від сімки до послуг адвокатів.

Ну і звісно залізниця, а також міський транспорт у великих містах – по українському паспорту тепер безкоштовно.

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