Помощь в критических ситуациях: как действовать и наказание за равнодушие

Видео, как человек бьет ногами мужчину в харьковском троллейбусе, всколыхнуло страну. В соцсетях сотни гневных комментариев и больше всего людей возмущает, что в это время в вагоне было больше десятка пассажиров. И никто даже не подумал защитить бедного, пока тот не потерял сознание. Зато кто-то даже включил видеокамеру, а затем разместил запись в соцсети.

Другое видео последствий аварии в Кривом Роге в разбитой машине – тела людей. За кадром слышны голоса двух мужчин, один спрашивает не нужно ли оказать помощь, другой отвечает – а чем им поможешь.

Именно это и возмутило парамедика Ярослава Уса. Он знает, насколько в критической ситуации для спасения жизни важна каждая минута.

В критической ситуации надо останавливаться, вызвать скорую, помощь предоставлять всю на месте. Кроме первой помощи надо сделать островок безопасности, чтобы никто другой не попал в ДТП. Людей если они находятся в опасности, если в автомобиле загорелось, надо доставать из транспортного средства, с другими людьми просто проводить психологическую поддержку – говорить.

Юристы уверяют – у равнодушии есть юридическая квалификация неоказание помощи, за это можно попасть за решетку на 5 лет. Например, в Харькове следователи открыли уголовное производство на мужчину, который снимал на телефон предсмертную агонию человека.

Факты ICTV ранее писали о том, что 1,5-летняя девочка умерла из-за равнодушия матери.

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