Допомога у критичних ситуаціях: як діяти та покарання за байдужість

Відео, як чоловік б`є ногами людину в харківському тролейбусі, сколихнуло країну. В соцмережах сотні гнівних коментарів та найбільше людей обурює, що в цей час в вагоні було більше десятка пасажирів. І ніхто навіть не подумав оборонити бідолашного, аж доки той не втратив свідомість. Натомість дехто навіть ввімкнув відеокамеру, а потім розмістив запис в соцмережі.

Інше відео наслідків аварії у Кривому Розі в понівечених автівках – тіла людей. За кадром чути голоси двох чоловіків, один питає чи надати допомогу, інший відповідає – а чим їм допоможеш.

Саме це й збурило парамедика Ярослава Вуса. Він знає, наскільки в критичній ситуації для порятунку життя важлива кожна хвилина.

У критичній ситуації треба зупинятися, викликати швидку, допомогу надавати всю допомогу на місці. Окрім першої допомоги треба зробити острівок безпеки, щоб ніхто інший не потрапив в ДТП. Людей якщо вони перебувають у небезпеці, якщо у автомобілі загорілося, треба діставати з транспортного засобу, з іншими людьми просто проводити психологічну підтримку – говорити.

Юристи запевняють – у байдужості є юридична кваліфікація ненадання допомоги, за це можна потрапити за грати на 5 років. Наприклад, у Харкові слідчі відкрили кримінальне провадження на чоловіка, який фільмував на телефон передсмертну агонію людини.

Факти ICTV раніше писали про те, що 1,5-річна дівчинка померла через байдужість матері.

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