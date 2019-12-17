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Дороги, транспорт и школы. Определен самый лучший город для жизни в Украине

Лидер по всем показателям, Винница пятый год подряд стала самым комфортным городом Украины. Рейтинг составляет социологическая группа.

Хорошие тротуары, дороги, транспорт, школы, детские сады и больницы – это то, что всегда должно быть на высоком уровне, считает большинство украинцев в их родных городах. Именно эти позиции стали одними из основных при определении комфортности украинских городов.

Уже в пятый раз социологическая группа при поддержке USAID проводит муниципальные опросы и определяет самый комфортный город нашей страны. Впервые в пятерку вошли Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Харьков и Кропивницкий. А вот лидер по всем 22 показателям не меняется уже пятый год – это Винница.

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Это город, где хорошо работать и комфортно жить. Город фонтанов и парков. Так о родной Виннице отзываются горожане.

Эти победы побуждают к большему развитию. Город первым начал внедрять е-билет в общественном транспорте. И здесь первыми начали переоборудовать старые трамваи.

Чистым и безопасным городом особенно гордятся винницкие коммунальщики.

Высокое качество образовательных услуг – еще один показатель, который выводит Винницу в лидеры. Здесь начали работать с инвесторами – застройщиками, которые обязаны развивать вокруг новых микрорайонов инфраструктуру. Так, например, появляются сверхсовременные детские сады.

Чтобы удержать статус самого комфортного города – Винница уже сформировала план развития на несколько десятилетий. Сейчас в приоритете модернизация системы теплообеспечения, улучшение качества воды, электронные сервисы и вопросы безопасности.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Виннице многоэтажки оснащают контроллерами предоставления коммунальных услуг.

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