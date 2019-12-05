В Виннице многоэтажки оснащают контроллерами предоставления коммунальных услуг

Чтобы вовремя выявить прорыв водопровода или теплосети, контролировать качество услуг и впоследствии существенно экономить, в Виннице начали обустраивать многоэтажки электронными контроллерами. Это первый шаг, который делают в городе для внедрения системы умных домов.

Пилотный проект запустили месяц назад в девяти высотках, которые чаще всего подтапливались, где были проблемы с подачей тепла и горячей воды. Теперь датчики в автоматическом режиме контролируют и фиксируют параметры услуг, которые получают жители. И в случае аварии самостоятельно через приложения в смартфонах или на компьютере информируют контролирующие службы.

Вся информация, которую собирает электронный контроллер сразу высвечивается на мониторах, установленных в аварийных службах, городском совете и на приложении смартфонов.

Контролирует монитор важнейшие для жителей дома услуги.

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Установили такие датчики в наиболее проблемных домах города. В высотке на Келецкой беда со стояками и подтоплениями.

В доме контроллер наблюдает за подачей тепла, воды и возможными подтоплениями. В будущем он может выполнять до десятка функций.

Жители домов, попавших в пилотный проект, еще не успели подсчитать финансовую выгоду от этого контроллера. Его лишь установили. Но то, что система фиксирует все промахи теплоснабжающих организаций, уже в пользу потребителям.

За несколько лет все дома города будут иметь такие контроллеры. За его установку нужно платить 9 тыс., остальные – 25 тыс. грн – выделяет городской бюджет. В мэрии говорят – это первый шаг к внедрению программы умный дом, которая будет реально экономить деньги горожан.

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