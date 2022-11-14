Взрослые мужчины становились на колени и плакали! Офицер бригады, освобождавшей Херсон

Путь к освобождению Херсона был трудным. Но эта победа вдохновляет украинских защитников продвигаться вперед к окончательному освобождению всех территорий.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил майор, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей.

– Очень тяжелые были дни, но сегодня, когда мы уже зашли в Херсон, подъем, настроение, боевой дух наших собратьев, наших парней, самых лучших в мире, нельзя передать. Когда взрослые мужчины подходят к тебе, слезы катятся, становятся на колени…это нельзя передать словами, это победа! Мы знаем, что делаем правильные вещи, ради кого и чего делаем, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, еще рано расслабляться, потому что “враги огрызаются, как загнанные крысы, но победа будет за нами”.

– Задача у нас одна – продвигаться вперед и освободить всю нашу территорию! Пока мы не освободим всю нашу землю, пока не накажем всех виновных в смертях, никакой остановки не будет, – сказал Цехоцкий.

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