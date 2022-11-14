Дорослі чоловіки ставали на коліна і плакали! Офіцер бригади, яка звільняла Херсон

Шлях до звільнення Херсону був тяжким. Але ця перемога надихає українських захисників просуватися вперед до остаточного звільнення всіх територій.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону майор, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей.

– Дуже тяжкі були дні, але сьогодні, коли ми вже зайшли в Херсон, підйом, настрій, бойовий дух наших побратимів, наших хлопців, найкращих у світі, не можна передати. Коли дорослі чоловіки підходять до тебе, сльози котяться, стають на коліна…це не можна передати словами, це перемога! Ми знаємо, що робимо правильні речі, заради кого та заради чого робимо, – наголосив він.

Водночас, за його словами, ще рано розслаблятися, бо “вороги огризаються, як загнані щурі, але перемога буде за нами”.

– Завдання у нас одне – просуватися вперед і звільнити всю нашу територію! Доки ми не звільнимо всю нашу землю, доки не покараємо всіх винних у смертях, зупинки не буде, – сказав Цехоцький.

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