Дороже, чем в Европе: сколько сейчас стоят мясо, овощи и другие продукты в Украине

В магазинах цены на продовольствие за последний год бьют рекорды. Многие товары у нас уже дороже, чем в Польше, Румынии, Словакии. А еще дорожает аренда жилья, лекарства и топливо.

Пенсии, минималку и прожиточный минимум в этом году не индексировали, потому что повышение в 100 грн стоило бы государству миллиарды гривен, которых нет. В частности, средняя зарплата наших соседей где-то втрое больше. Прожить на среднюю зарплату, а тем более пенсию в Украине – вызов. Как изменились цены на продукты, жилье и прочее — на Фактах ICTV.

Цены на продукты: как изменились за время войны

Эра дешевых продуктов в Украине проходит. Цены растут быстрее инфляции. Давно сравнялись с польскими, румынскими, словацкими. А некоторые продукты у нас уже дороже европейских. Например, украинское сливочное масло на четверть дороже польского.

Да и выручка на рынке не та, что раньше, признают продавцы.

— Нам просто-напросто невыгодно сюда ездить уже с такими продажами. Бедро, грудинка, крыло на супчик, на бульончик имеет спрос. А чтобы целая курочка, то буквально 5-6 курочек за базар, — говорит Алла.

Килограмм домашней курицы на рынке стоит от 160 до 220 грн/кг.

В последние месяцы свинина выросла в цене на треть. Сало сейчас по 250 грн, мясо – от 230-280 грн за кг.

Ягоды и сезонные фрукты этим летом — тоже роскошь. Абрикосы и персики – под 200 грн за кг, более дешевые сливы – по 100.

Килограмм смородины – до 200 грн за кг. Прошлым летом ее цена была до 90 грн за кг. Голубика единственная упала в цене — до 180 грн за кг.

Несмотря на то, что уже сезон овощей, падать в цене они не спешат. Картофель, морковь и лук – все по 30 грн за кг. В магазинах немного дешевле, помидоры до сих пор 80-100 грн, баклажаны — 60 грн, огурцы — 40-50 грн.

Борщевой набор должен еще подешеветь к концу августа, поскольку овощам в этом году погода наоборот благоприятствует.

И если сравнить продуктовую корзину в 2022-м и в 2025 году, то получится следующее: в 2022 году на тысячу гривен можно было купить 2 кг курицы, 2 кг свинины, 10 кг картофеля и еще 40 яиц. Сегодня по нынешним ценам на ту же тысячу гривен можно купить только 1,2 кг курицы, 1,2 кг свинины, уже не 10, а 5 кг картофеля, однако немного больше яиц, 6 десятков. Так вот, за три года наша продуктовая корзина уменьшилась в половину.

Цены растут, а пенсия, минималка, прожиточный минимум – прошлогодние.

– Социальные выплаты не изменились, а продуктовая корзина выросла на 23%, что это значит? Что реальные доходы рядового украинца, зависимого от социальных выплат из бюджета, реально упали.

Для того чтобы не продлевать эти страдания, на 2026 год в бюджете предлагается осуществить индексацию социальных стандартов, но она точно не перекроет тот рост цен, который есть сейчас, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.

На данный момент следующий год кажется сложнее. Дефицит бюджета — не менее $40 млрд. Половина пока не профинансирована партнерами.

Аренда жилья, тарифы, топливо: как изменились цены

Тем временем растет в цене и аренда жилья. Из средней зарплаты украинцев в 25 тыс. грн квартира потянет на две трети от нее. Самая дорогая аренда жилья даже не в столице, а ближе к западной границе.

Рекордсмен — Ужгород. Однокомнатная квартира здесь 19 тыс. грн, а в Киеве- 18 тыс. грн. грн. Далее идет Львов, где однокомнатную квартиру в среднем можно арендовать за 17 тыс. грн.

В Луцке и Ивано-Франковске за однокомнатную ежемесячно украинцы отдают по 15 тыс. грн. Самое дешевое жилье в Харькове, Запорожье, Николаеве. За последние полгода вдвое поднялись цены на съемное жилье в Одессе, прирост в Днепре, Виннице и Киеве.

Аренда дорожает из-за спроса, который создают внутренние переселенцы.

Высокие цены на лекарства в Украине – это единственное, куда вмешалось государство, обязав производителей на треть снизить цены на 100 распространенных препаратов. Лекарство вне списка понемногу добавляют. Но без регулирования было бы еще ужаснее.

С июня держатся и высокие цены на горючее. Если мировой нефтяной рынок будет стабильным, цены на стелах украинских АЗС в этом году больше не вырастут. А вот в следующем году горючее из-за запланированного более высокого акциза прибавит в цене.

Тарифы на газ, свет и воду пока остаются без изменений, по крайней мере, на этот отопительный сезон. В правительстве подчеркивают, что в стране продолжается война, и практически все расходы бюджета идут на оборону. И экономические затруднения связаны прежде всего с российской агрессией. В 2026 году улучшения ситуации, к сожалению, ожидать не стоит.

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