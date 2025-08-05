Дорожче, ніж у Європі: скільки зараз коштують м’ясо, овочі та інші продукти в Україні

У магазинах ціни на продовольство в останній рік б’ють рекорди. Багато товарів у нас вже дорожчі, ніж у Польщі, Румунії, Словаччині. А ще дорожчає оренда житла, ліки та пальне.

Пенсії, мінімалку та прожитковий мінімум цього року не індексували, бо підвищення у нещасні 100 грн коштувало б державі мільярди гривень, яких немає. Зокрема, середня зарплата наших сусідів десь втричі більша. Прожити на середню зарплату, а тим паче пенсію в Україні – виклик. Як змінилися ціни на продукти, житло та інше – на Фактах ICTV.

Ціни на продукти: як змінилися за час війни

Ера дешевих продуктів в Україні минає. Ціни зростають швидше за інфляцію. Давно зрівнялися з польськими, румунськими, словацькими. А деякі продукти в нас вже дорожчі за європейські. Наприклад, українське вершкове масло на чверть дорожче за польське.

До того ж виторг на ринку не той, що раніше, визнають продавці.

– Нам просто-напросто невигідно сюди їздити вже з такими продажами. Стегно, груднинка, крило на супчик, на бульйончик має попит. А щоб ціла курочка, то буквально 5-6 курочок за базар, – каже пані Алла.

Кілограм домашньої курки на ринку коштує від 160 до 220 грн за кг.

За останні місяці свинина виросла у ціні на третину. Сало зараз по 250 грн, м’ясо – від 230-280 грн за кг.

Ягоди й сезонні фрукти цього літа – теж розкіш. Абрикоси та персики – під 200 грн за кг, дешевші сливи – по 100.

Кілограм смородини – до 200 грн за кг. Минулого ж літа її ціна дорівнювала 90 грн за кг. Лохина єдина впала у ціні – до 180 грн за кг.

Незважаючи те, що вже сезон городини, падати у ціні вона не поспішає. Картопля, морква та цибуля – все по 30 грн за кг. У магазинах трохи дешевше, помідори досі 80-100 грн, баклажани – 60 грн, огірки – 40-50 грн.

Борщовий набір має ще подешевшати під кінець серпня, оскільки городині цього року погода навпаки сприяє.

Тож, якщо порівнювати продуктову корзину у 2022-му та у 2025 році, то вийде таке: у 2022-му році на тисячу гривень можна було купити 2 кг курки, 2 кг свинини, 10 кг картоплі і ще 40 яєць. Сьогодні за нинішніми цінами на ту ж тисячу гривень можна купити лише 1,2 кг курки, 1.2 кг свинини, вже не 10, а 5 кг картоплі, але трохи більше яєць – 6 десятків. Так за три роки наша продуктова корзина зменшилася в половину.

Ціни зростають, а пенсія, мінімалка, прожитковий мінімум – торішні.

– Соціальні виплати не змінилися, а продуктова корзина виросла на 23%, що це означає? Що реальні доходи пересічного українця, який залежний від соціальних виплат з бюджету, реально впали.

Для того щоб не продовжувати ці страждання, на 2026 рік у бюджеті пропонується здійснити індексацію соціальних стандартів, але вона точно не перекриє того зростання цін, який маємо зараз, – каже виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин.

Поки наступний рік видається складнішим. Дефіцит бюджету – щонайменше $40 млрд. Половина поки не профінансована партнерами.

Оренда житла, тарифи, пальне: як змінились ціни

Тим часом зростає у ціні оренда житла. Із середньої зарплати українців у 25 тис. грн квартира потягне з неї дві третини. Найдорожча оренда житла навіть не у столиці, а ближче до західного кордону.

Рекордсмен – Ужгород. Однокімнатна квартира тут – 19 тис. грн, у Києві – 18 тис. грн. Далі йде Львів, де однокімнатну квартиру у середньому можна орендувати за 17 тис. грн.

У Луцьку та Івано-Франківську за однокімнатну щомісяця віддають по 15 тис. грн. Найдешевше житло у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві.

За останні пів року вдвічі піднялися ціни на орендоване житло в Одесі, приріст у Дніпрі, Вінниці та Києві.

Оренда дорожчає через попит внутрішніх переселенців.

Високі ціни на ліки в Україні – це єдине, куди втрутилася держава, зобов’язавши виробників на третину знизити ціни на 100 поширених препаратів. Ліки поза списком потроху додають. Але без регулювання було б ще гірше.

З червня тримаються і високі ціни на пальне. Якщо світовий нафтовий ринок буде стабільним, ціни на стелах українських АЗС цього року не мали більше вирости. А ось наступного року в ціні пальне через запланований вищий акциз додасть.

Тарифи на газ, світло та воду поки залишаються без змін, принаймні, на цей опалювальний сезон. В уряді наголошують, в країні триває війна, і практично всі видатки бюджету йдуть на оборону. Тож економічна скрута пов’язана насамперед з російською агресією, і у 2026 році поліпшення ситуації очікувати не варто.

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