Соблюдение технологии – лишнее: ямочный ремонт по-украински

Черная дыра, которая ежегодно вытягивает из бюджета десятки миллиардов гривен – ямочный ремонт – это вечная беда страны. И какая бы власть не приходила, картина практически не меняется – как весна, так снова и снова появляются ямы на полколеса, водители убивают свои машины, а дорожники засыпают в выбоины очередные деньги.

Очевидно, что строить в стране качественные дороги не выгодно, потому что тогда на чем же зарабатывать.

Ямочный ремонт уже давно окрестили клондайком коррупции через его не контролируемость, чаще всего технологии здесь не соблюдаются. Скажем, выбоины перед тем, как латать, следует высушить. А зачем – смесь и в мокрые ямы ложиться.

Времени на комментарии Киевавтодор не нашел, в отписке сообщает: ямочный ремонт – вынужденный, чтобы устранить разрушения и создать безопасные условия для движения транспорта.

Отчитываются, с начала зимы залатали более 8 тысяч квадратных метров выбоин. Сколько это стоило – молчат. За халтуру премьер Гройсман обещал наказывать гривной, но пока никаких санкций.

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Но, похоже, дорожников это не смущает. Они бросают холодный асфальт под дождь и снег, поэтому ремонт фактически одноразовый, так как такие заплатки долго не выживут.

Дорожники оправдываются, капитальный ремонт дорогой. Однако посчитать, сколько денег ушло на ремонт отрезка дороги, можно, а сколько зарыли в ямы – нет.

Напомним, на Тернопольщине обрушился автомобильный мост.

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