Дотримання технології – зайве: ямковий ремонт по-українськи

Чорна діра, котра щороку витягує з бюджету десятки мільярдів гривень – ямкові ремонти – то вічна біда країни. І яка б влада не приходила, картина практично не міняється – як весна, так знову і знову з’являються ями на півколеса, водії вбивають свої автівки, а дорожники засипають у вибоїни чергові гроші.

Очевидно, що будувати в країні якісні дороги не вигідно, бо тоді на чому ж заробляти.

Ямковий ремонт уже давно охрестили клондайком корупції через його не контрольованість, найчастіше технології тут не дотримуються. Скажімо, вибоїни перед тим, як латати, слід висушити. А навіщо – суміш і в мокрі ляже.

Часу на коментарі Київатодор не знайшов, у відписці повідомляє: ямковий ремонт – вимушений, аби усунути руйнування і створити безпечні умови для руху транспорту.

Звітують, від початку зими залатали понад 8 тисяч квадратних метрів вибоїн. Скільки це коштувало – мовчать. За халтуру прем’єр Гройсман обіцяв карати гривнею, та поки жодних санкцій.

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Та, схоже, дорожників це не бентежить. Вони кидають холодний асфальт під дощ і сніг, тож ремонт фактично одноразовий, бо такі латки довго не виживуть.

Дорожники виправдовуються, капітальний ремонт дорогий. Однак порахувати, скільки грошей пішло на ремонт відрізку дороги, можна, а скільки зарили в ями – ні.

Нагадаємо, на Тернопільщині обвалився автомобільний міст.

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