Придется делать пластику черепа: на Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста

На Прикарпатье десятилетний мальчик упал с аварийного моста и сильно травмировался.

Сейчас он в реанимации в областной больнице. У ребенка тяжелая травма головы и переломы двух рук.

Врачи счастливы, что удалось спасти жизнь. Несчастный случай произошел накануне, когда ребенок возвращался из школы. Односельчане шокированы трагедией, потому что давно просят починить важный для них мост, но их не слышат.

Высота моста шесть метров, а внизу — камни. Мальчик выжил, потому что трагический момент увидела женщина, которая шла позади. Она вызвала семейного врача, дальше ребенка спасала реанимационная бригада.

— Была разбита кость и она сдавливала головной мозг, она извлечена, остановлено ​​кровотечение, когда ребенок уже будет практически здоров, придется пластику черепа сделать, — рассказывает директор областной детской больницы и хирург Тарас Мельник.

Мост, на котором произошла трагедия, объединяет село Пороги с хутором Зарика. Он пешеходный, но другой качественной дороги сюда нет, поэтому люди рискуя своей жизнью едут машинами и даже тракторами.

Два месяца назад именно трактор снес часть ограждения. Впрочем, аварийной переправа была всегда, сетуют селяне. В 2008 году половину накрытия снесло наводнение. Переправу подлатали и с тех пор капитально не ремонтировали.

На хуторе Зарика 40 домов. Община села винит в увечье ребенка местную власть, которая ничего не сделала для ремонта переправы.

Несколько месяцев назад глава Солотвинской общины здесь был и сказал, что деревянный мост в добротном состоянии. И ремонта не требует, вспоминают местные.

Буквально за несколько дней перед трагедией лесничие выделили дерево для его перекрытия. Впрочем, ремонтировать его местные чиновники не спешили.

Люди снова будут ремонтировать мост своими силами. Несмотря на то надеются, что беда, которая случилась с ребенком, заставит наконец чиновников взять переправу на баланс и содержать его в надлежащем состоянии.

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