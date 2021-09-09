Доведеться робити пластику черепа: на Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту

На Прикарпатті десятирічний хлопчик впав з аварійного мосту і сильно травмувався.

Наразі він у реанімації в обласній лікарні. В дитини важка травма голови і переломи двох рук.

Лікарі щасливі, що вдалося врятувати життя. Нещасний випадок стався напередодні, коли дитина поверталася зі школи. Селяни шоковані трагедією, бо давно просять полагодити важливий для них міст, але їх не чують.

Висота моста шість метрів, а під низом – каміння. Хлопець вижив, бо трагічний момент побачила жінка, яка йшла позаду. Вона викликала сімейного лікаря, далі дитину рятувала реанімаційна бригада.

– Була розтрощена кістка і вона здавлювала головний мозок, її видалено, зупинена кровотеча, коли дитина вже буде практично здорова, треба буде пластику черепа зробити, – розповідає директор обласної дитячої лікарні та хірург Тарас Мельник.

Міст, на якому сталася трагедія, єднає село Пороги із хутором Заріка. Він пішохідний, але інакшої якісної дороги сюди немає, тому люди ризикують своїм життям їдуть машинами і навіть тракторами.

Два місяця тому саме трактор зніс частину огорожі. Утім, аварійною переправа була завжди, нарікають селяни. У 2008 році половину накриття забрала повінь. Переправу підлатали і відтоді капітально не ремонтували.

На хуторі Заріка 40 будинків. Громада села винуватить у каліцтві дитини місцеву владу, яка нічого не зробила для ремонту переправи.

Кілька місяців тому голова Солотвинської громади тут був і сказав, що дерев’яний міст в добротному стані. І ремонту не потребує, пригадують місцеві.

Буквально кілька днів непередодні трагедії лісівники виділили дерево для його перекриття. Утім ремонтувати його місцеві чиновники не поспішали.

Люди знову робитимуть міст своїми силами. Попри те надіються, що біда, яка трапилася з дитиною, змусить нарешті чиновників взяти переправу на баланс та утримувати її в належному стані.

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