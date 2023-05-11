Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Чтобы проверить заряд батарей квадрокоптеров, протестировать электронику и составить очередную партию подарков для врага, аэроразведчикам, держащим фронт в кременских лесах, нужны считанные минуты.

Аэроразведчики ежедневно держат рашистов в тонусе. Те, с наступлением тепла, начали активно окапываться и совершенствовать уже существующие боевые позиции, поэтому сбросы в такой ситуации помогают нашим бойцам.

До цели лететь обычно несколько километров. Оператор дрона, добравшись до места, как можно ниже подлетает к вражеским позициям и сбрасывает ВОГ.

Поразив врага, аэроразведчики поскорее собираются. Военнослужащие говорят, что рашисты могут вычислить местонахождение оператора дрона, поэтому находиться на одном месте опасно. Тем более, что уехать зачастую не дает грязь на полях, поэтому действовать нужно быстро.

Чтобы 24/7 видеть рашистов, украинские защитники используют дроны с тепловизором. Один из них стоит почти миллион гривен, может держаться в небе до часа времени, подниматься на высоту до 5 км и имеет 200-кратный зум, позволяющий даже ночью в хороших погодных условиях видеть на несколько километров вглубь позиций противника.

Наши защитники говорят, что именно квадрокоптер DJI Matrice 30T уничтожил десятки единиц рашистской техники и не одну сотню россиян. Впрочем, даже такие дорогие и функциональные дроны на войне – расходный материал.

— Из ружья выстрелили, или какой-нибудь снайпер поднял ствол, или РЭБ заглушил сигнал – и все, у тебя миллиона нет. Какие бы у нас ни были большие зарплаты, но одна птичка – это миллион. Вот у нас группа из трех человек, и мы не потянем физически, – отметил военнослужащий ВСУ Тоха.

Каждый квадрокоптер – это спасенная жизнь на войне, говорят военнослужащие. Аэроразведчики, которые бьют рашистов в кременских лесах, собирают деньги на еще несколько ночных дронов, чтобы иметь возможность в режиме нон-стоп наблюдать все шаги врага и как можно скорее уничтожать его. Реквизиты для помощи можно увидеть в сюжете.

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