Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Щоб перевірити заряд батарей квадрокоптерів, протестувати електроніку та скласти чергову партію подарунків для ворога, аеророзвідникам, що тримають фронт у кремінських лісах, потрібні лічені хвилини.

Аеророзвідники щодня тримають рашистів у тонусі. Ті, з настанням тепла, почали активно окопуватися й удосконалювати вже наявні бойові позиції, тому скидання у такій ситуації неабияк допомагають нашим бійцям.

До цілі летіти, зазвичай, кілька кілометрів. Оператор дрона, діставшись до місця, якомога нижче підлітає до ворожих позицій та скидає ВОГ.

Уразивши ворога, аеророзвідники чимшвидше збираються. Військовослужбовці кажуть, що рашисти можуть вирахувати місцезнаходження оператора дрона, тому перебувати на одному місці небезпечно. Тим паче, що виїхати повсякчас не дає багнюка на полях, тож діяти потрібно швидко.

Щоби 24/7 бачити рашистів, українські захисники використовують дрони з тепловізором. Один із них коштує майже мільйон гривень, може триматися у небі до години часу, підійматися на висоту до 5 км і має 200-кратний зум, що дозволяє навіть уночі, за гарних погодних умов, бачити на декілька кілометрів вглиб позицій противника.

Наші захисники кажуть, що саме такий квадрокоптер DJI Matrice 30T знищив десятки одиниць рашистської техніки та не одну сотню росіян. Утім, навіть такі дорогі та функціональні дрони на війні – розхідний матеріал.

– З рушниці вистрелили чи якийсь снайпер підняв ствол, або РЕБ заглушив сигнал – і все, у тебе мільйона немає. Які б у нас не були великі зарплати, але одна пташка – це мільйон. Ось у нас група з трьох людей, і ми не потягнемо фізично, – зазначив військовослужбовець ЗСУ Тоха.

Кожен квадрокоптер – це врятоване життя на війні, кажуть військовослужбовці. Аеророзвідники, які б’ють рашистів у кремінських лісах, збирають гроші на ще кілька нічних дронів, аби мати змогу у режимі нон-стоп спостерігати усі кроки ворога та якомога швидше знищувати його. Реквізити для допомоги ви можете побачити у сюжеті.

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