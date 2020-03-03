Дружественный поединок по бадминтону между Украиной и Болгарией
В Киеве состоялся дружеский поединок по бадминтону между сборными Украины и Болгарии. Лучшие игроки этих стран соревновались в преддверии Чемпионата Европы и завершили игру с счетом 3:2 в пользу украинской сборной.
Нынешний Чемпионат Европы по бадминтону впервые будет принимать Украина. Игры будут проходить в Киевском Дворце Спорта с 21 по 26 апреля.
Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио. Президент федерации бадминтона говорит, Украина полностью готова принимать гостей.
К слову, стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по бадминтону в Киеве.
2020-03-03
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