Дружній поєдинок з бадмінтону між Україною та Болгарією

У Києві відбувся дружній поєдинок з бадмінтону між Збірними України та Болгарії. Найкращі гравці цих країн змагалися напередодні Чемпіонату Європи і завершили гру з рахунком 3:2 на користь української збірної.

Цьогорічний Чемпіонат Європи з бадмінтону вперше прийматиме Україна. Ігри проходитимуть у Київському Палаці Спорту з 21 по 26 квітня.

Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на Олімпіаду в Токіо. Президент федерації бадмінтону каже, Україна повністю готова приймати гостей.

До слова, стартував продаж квитків на чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві.

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