Украина впервые в истории примет чемпионат Европы по бадминтону. Игры будут проходить в киевском Дворце Спорта с 21 по 26 апреля 2020 года.

Эти соревнования станут решающими в отборе на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

29 января на открытом заседании Организационного комитета чемпионата Европы по бадминтону 2020 представили официальный логотип турнира и план мероприятий.

— Состоялось первое заседание комитета по вопросам организации чемпионата Европы по бадминтону. Мы заслушали предложения Европейской конфедерации биатлона, которые находятся с инспекционным визитом в Киеве. Мы услышали положительные оценки, поэтому на сегодня могу твердо сказать, что Украина готова к проведению чемпионата Европы на высшем уровне, – заявил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Первый билет из рук генерального секретаря Европейской конфедерации бадминтона Брайана Агербака и президента Федерации бадминтона Украины Алексея Днепровская получила победительница конкурса на лучший логотип к Евро – Виолетта Нагорная из Харькова.

Продажа билетов на турнир стартовала 29 января 2020. Купить тикеты можно на официальном сайте Федерации бадминтона Украины. Стоимость билетов стартует от 100 грн.

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Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, в нем ежегодно принимают 288 лучших спортсменов континента. На чемпионате определят лучших бамбинтонистив в женской и мужской категориях, парных и смешанной парной категориях.

Украинские бадминтонисты входят в сотню лучших спортсменов мира и пять раз участвовали и Олимпийских играх.

Ранее Факты ICTV писали, что МОК запретил спортсменам устраивать политические акции во время Олимпиады.

Фото: Федерація бадмінтону України