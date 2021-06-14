ДТП в Украине: почему пьяные водители избегают ответственности

Ежегодно около 5 тыс. аварий в Украине происходит по вине водителей, которые были под действием алкоголя или наркотических веществ.

В прошлом году полиция составила почти 130 тыс. протоколов по этой статье. В более чем половине случаев водители отказались пройти осмотр.

По закону, если внешне нетрезвый водитель отказывается сдать анализ или пройти тест, его автоматически признают пьяным и он получает соответствующее наказание.

Но на практике именно такие дела разваливаются в судах из-за намеренного затягивания процесса адвокатами или ошибки полицейских при составлении протоколов.

Например, год назад в машину Даниила Яковлева, которая стояла на красном светофоре в Харькове, на бешеной скорости врезался автомобиль чиновника Харьковского горсовета Юрий Санин. Тогда пострадало четыре человека.

То, что чиновник едва держался на ногах, ругался, бросался на людей, – зафиксировали активисты. Однако полиция, говорит Даниил, не опросила свидетелей, не искала записей с камер наблюдений и не проверила водителя на драгере. В больницу копы также не поехали, где виновник аварии должен был сдать на анализ мочу или кровь.

Впоследствии травмы пострадавших признали легкими, превышение скорости не зафиксировали. Установили лишь единственное нарушение – несоблюдение дистанции, поэтому чиновник отделался лишь штрафом.

Адвокат Лариса Матвеева, известная тем, что добилась 10 лет тюрьмы Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в резонансном харьковском ДТП с шестью жертвами, не исключает коррумпированности экспертов и судей.

В патрульной полиции признают: в законодательстве было немало пробелов, чтобы дела разваливались в судах. Но с марта заработал новый закон, на который возлагают большие надежды.

– Срок рассмотрения дела расширен до года. Малозначительность и передача на трудовой коллектив не применяется. Я думаю, что сейчас будет значительно меньше случаев избежания наказания, – говорит заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя второй раз поймают на нарушении, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

Подробнее о новых штрафах за нарушение ПДД читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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