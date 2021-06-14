ДТП в Україні: чому п’яні водії уникають відповідальності

Щороку близько 5 тис. аварій в Україні стається з провини водіїв, які були під дією алкоголю або наркотичних речовин.

Минулого року поліція склала майже 130 тис. протоколів за цією статтею. У більш ніж половині випадків водії відмовилися пройти огляд.

За законом, якщо зовні нетверезий водій відмовляється здати аналіз чи пройти тест, його автоматично визнають п’яним і він отримує відповідне покарання.

Але на практиці саме такі справи розвалюються у судах через навмисне затягування процесу адвокатами чи помилки поліцейських під час складання протоколів.

Наприклад, рік тому в машину Даніїла Яковлева, яка стояла на червоному світлофорі в Харкові, на шаленій швидкості врізався автомобіль чиновника Харківської міськради Юрія Саніна. Тоді постраждало четверо людей.

Те, що посадовець ледь тримався на ногах, лаявся, кидався на людей, – зафіксували активісти. Однак поліція, каже Даніїл, не опитала свідків, не шукала записів з камер спостережень та не не перевірила водія на драгері. До лікарні копи також не поїхали, де винуватець аварії мав здати на аналіз сечу чи кров.

Згодом травми постраждалих визнали легкими, перевищення швидкості не зафіксували. Встановили лише єдине порушення – недотримання дистанції, тому чиновник відбувся лише штрафом.

Адвокат Лариса Матвєєва, відома тим, що домоглася 10 років тюрми Олені Зайцевій і Геннадію Дронову в резонансній харківській ДТП із шістьма жертвами, не відкидає корумпованість експертів та суддів.

У патрульній поліції визнають: у законодавстві було чимало прогалин, аби справи розвалювалися в судах. Та з березня запрацював новий закон, на який покладають великі надії.

– Строк розгляду справи розширено до року. Малозначність і передача на трудовий колектив не застосовується. Я думаю, що зараз матимемо значно менше випадків уникнення покарання, – говорить заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові штрафи за порушення ПДР

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіям правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше було 10 тис.). Якщо ж водія вдруге впіймають на порушенні, то штраф становитиме вже 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння в нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис грн.

Детальніше про нові штрафи за порушення ПДР читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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