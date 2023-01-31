Очень хороший миф: почему не стоит верить предсказаниям Ванги о войне

31 января — день рождение Ванги. Фактчекер Алена Романюк рассказала, почему не стоит слепо верить пророчествам роковой персоны.

— Во-первых стоит понимать, что Ванга — это очень хороший миф, чтобы продвигать различные нарративы. Что касается предсказаний на различные происшествия, то она никогда не называла конкретных дат. Это прием, с помощью которого продвигали те или иные вещи. Верить Ванге и другим пророкам не стоит — это всего лишь способ переубеждения людей, — заявила Алена.

Эксперт добавила, что все из-за особого типа мышления у людей.

— Речь идет о магическом типе мышлений — объяснение разных вещей с помощью высших сил. Очень часто это могут быть звезды, планеты, космос. В условиях войны многих людей интересуют важные вопросы — во время социальных потрясений появляется очень много шарлатанов, гадалок и астрологов. Все хотят знать, когда закончится война, — добавил фактчекер.

Что касается России, то они продвигают якобы будущую победу РФ с помощью предсказаний Ванги — это нужно для влияния на доверчивых людей.

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