Дуже гарний міф: чому не варто вірити пророцтвам Ванги про війну

31 січня – день народження Ванги. Фактчекер Альона Романюк розповіла, чому не варто сліпо вірити пророцтвам фатальної персони.

– По-перше, варто розуміти, що Ванга – це дуже хороший міф, щоб просувати різні наративи. Що ж до передбачень різних подій, вона ніколи не називала конкретних дат. Це прийом, з допомогою якого просували ті чи інші речі. Вірити Ванзі та іншим пророкам не варто – це лише спосіб переконання людей, – заявила Альона.

Експерт додала, що все через особливий тип мислення у людей.

– Йдеться про магічний тип мислень – пояснення різних речей за допомогою вищих сил. Найчастіше це можуть бути зірки, планети, космос. В умовах війни багатьох людей цікавлять важливі питання – під час соціальних потрясінь з’являється дуже багато шарлатанів, ворожок та астрологів. Усі хочуть знати, коли закінчиться війна, – додав фактчекер.

Що стосується Росії, то вони просувають нібито майбутню перемогу РФ за допомогою передбачень Ванги – це потрібно для впливу на довірливих людей.

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