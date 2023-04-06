Двухпартийная поддержка Украины в действии — экс-госсекретарь США Майк Помпео побывал в Украине

Помощь Украине – в интересах Соединенных Штатов. Такую позицию озвучил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Он посетил Киев по приглашению Фонда Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегии.

Побывал в Ирпене Киевской области, имел ряд встреч, в частности, с украинскими военными. Пообщался и с президентом Зеленским. А также принял участие в дискуссии для политиков, студентов, законодателей, чиновников и журналистов. Помпео пообещал работать и прилагать максимум усилий для того, чтобы Украина получила все необходимое оружие.

Весь мир поражен стойкостью украинского народа и вдохновлен его решимостью – в этом убежден бывший госсекретарь США Майк Помпео. Свой визит в Украину по приглашению фонда Виктора Пинчука и YES, он начинает с изуродованного оккупантами Ирпеня на Киевщине, чтобы собственными глазами увидеть последствия российского вторжения.

– Украинцы удивительные! Вы так любите свою страну! Это действительно особенно быть здесь в невероятно трудные времена и своими глазами видеть вашу несокрушимость, силу и решительность, — рассказал Майк Помпео, государственный секретарь США (2018-2021).

Украина воюет за весь демократический мир. И ни одно из цивилизованных государств не в этом сомневается, и потому так помогает Украине.

– Мы любим вас, мы восхищаемся вами! Тем, как вы защищаете свою свободу. Вы, как и весь цивилизованный мир, преданы идее, что нельзя увлекать силой землю, нападать и убивать – и это незыблемо. И потому сейчас весь мир на вашей стороне и поддерживает вас, – добавил Майк Помпео, государственный секретарь США (2018-2021).

Как усилить эту помощь Майк Помпео рассуждает перед украинскими законодателями, военными, активистами и студентами во время публичной дискуссии. Ее организовали Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская Стратегия. Бизнесмен Виктор Пинчук убежден – сейчас уникальный момент для Украины, но она нуждается в поддержке.

– Украинцы всегда были храбрыми, но именно сейчас нас поддерживает весь цивилизованный мир. Это наш уникальный шанс. И, конечно, США – наш крупнейший партнер, и мы нуждаемся в их двухпартийной поддержке, – рассказал Виктор Пинчук, бизнесмен.

С первых дней Великой войны позиция Соединенных Штатов неизменна: Украина должна выиграть, а Россия проиграть. Эти слова подтверждает и беспрецедентная безопасность, и экономическая помощь, и решающая роль в международной коалиции в поддержку Киева.

Помощь Украине отвечает американским интересам – отмечает Майк Помпео. Вашингтон не заинтересован в мировом порядке, где царит насилие и злость.

Поэтому на вопрос, какова стратегия Соединенных Штатов относительно войны России против Украины – бывший чиновник уверен, что Украина должна выиграть и сохранить суверенитет.

Поэтому следует работать над новыми механизмами безопасности в мире – отмечает Помпео. Поскольку постоянные члены Совбеза – Россия и Китай пренебрегают международным правом. Европе нужна новая архитектура безопасности, чтобы сделать невозможным агрессию в будущем.

— Должен быть набор договоренностей и мер, которые будут однозначно давать понять, что Путин не сможет сделать этого снова, — добавил Майк Помпео, государственный секретарь США (2018-2021).

Запад должен скорее принимать решение и избавиться от страха спровоцировать Россию. Ведь она понимает только силу и решительность – подчеркивает Майк Помпео. А еще он убежден, что необходимо дать Украине все оружие, которое она просит для победы в войне.

Вашингтон обещает помогать Украине, сколько потребуется. Сейчас у Киева двухпартийная американская поддержка – отмечает Помпео. Призывает украинцев не сомневаться в этом, а продолжать бороться и проводить реформы.

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