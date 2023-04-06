Двопартійна підтримка України в дії — екс-держсекретар США Майк Помпео побував в Україні

Допомога Україні — в інтересах Сполучених Штатів. Таку позицію озвучив колишній Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Він відвідав Київ на запрошення Фонду Віктора Пінчука та Ялтинської європейської стратегії.

Побував в Ірпені на Київщині, мав низку зустрічей, зокрема, з українськими військовими. Поспілкувався і з президентом Зеленським.

А також узяв участь у дискусії для політиків, студентів, законодавців, урядовців і журналістів. Помпео пообіцяв працювати й докладати максимум зусиль для того, щоб Україна отримала всю необхідну зброю.

Увесь світ вражений стійкістю українського народу і натхненний його рішучістю – у цьому переконаний колишній держсекретар США Майк Помпео.

Свій візит до України на запрошення фонду Віктора Пінчука та YES, він розпочинає з понівеченого окупантами Ірпеня на Київщині, аби на власні очі побачити наслідки російського вторгнення.

– Українці дивовижні! Ви так любите свою країну! Це справді особливо бути тут у неймовірно важкі часи і на власні очі бачити вашу незламність, силу і рішучість, – розповів Майк Помпео, державний секретар США (2018-2021).

Україна воює за весь демократичний світ. І жодна з цивілізованих держав не має у цьому сумніву, і тому так допомагає Україні.

– Ми любим вас, ми захоплюємося вами! Тим, як ви захищаєте свою свободу. Ви, як і увесь цивілізований світ, віддані ідеї, що не можна захоплювати силою землю, нападати і вбивати – і це непорушно. І тому зараз увесь світ на вашому боці і підтримує вас, – додав Майк Помпео, державний секретар США (2018-2021).

Як посилити цю допомогу – Майк Помпео розмірковує перед українськими законодавцями, військовими, активістами та студентами під час публічної дискусії.

Її організував Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська Стратегія. Бізнесмен Віктор Пінчук переконаний – нині унікальний момент для України, але вона потребує підтримки.

– Українці завжди були хоробрими, але саме зараз нас підтримує весь цивілізований світ. Це наш унікальний шанс. І, звісно, США – наш найбільший партнер, і ми потребуємо їхньої двопартійної підтримки, – розповів Віктор Пінчук, бізнесмен.

З перших днів Великої війни позиція Сполучених Штатів незмінна: Україна має виграти, а Росія – програти. Ці слова підтверджує і безпрецедентна безпекова й економічна допомога, і вирішальна роль у міжнародній коаліції на підтримку Києва.

Допомога Україні відповідає американським інтересам – наголошує Майк Помпео. Вашингтон не зацікавлений у світовому порядку, де панує насильство та агресія.

Тож на запитання, якою є стратегія Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України – колишній посадовець впевнений, що Україна має виграти й зберегти суверенітет.

Тому слід працювати над новими механізмами безпеки у світі – наголошує Помпео. Позаяк постійні члени Радбезу – Росія та Китай нехтують міжнародним правом. Тож Європі потрібна нова архітектура безпеки, щоб унеможливити агресію в майбутньому.

– Має бути набір домовленостей і заходів, які однозначно даватимуть зрозуміти, що Путін не зможе зробити цього знову, – додав Майк Помпео, державний секретар США (2018-2021).

Захід має швидше ухвалювати рішення і позбутися страху спровокувати Росію. Адже вона розуміє тільки силу й рішучість – наголошує Майк Помпео. А ще він переконаний — необхідно дати Україні всю зброю, яку вона просить для перемоги у війні.

Вашингтон обіцяє допомагати Україні, скільки буде потрібно. Нині Київ має двопартійну американську підтримку – наголошує Помпео. Закликає українців не сумніватися в цьому, а продовжувати боротися і проводити реформи.

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