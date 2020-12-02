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Дистанционка невозможна: в Украине без интернета остаются 8 тыс. школ

В Украине насчитывается 8 тыс. школ, не имеющих качественного скоростного интернета.

На фоне возможного локдауна дистанционное обучение без использования глобальной сети невозможно.

А вот в селе Дремайловка Черниговской области, где в школе учится 40 учеников, уже месяц, как появился мобильный интернет 4G.

Учителя начали приходить на уроки с компьютерами, а дети получают домашнее задание на телефоны.

Но каждый нужный файл учителя загружают дома, поскольку интернет в селе медленный.

— В наше время каждый ребенок должен владеть всеми цифровыми технологиями. О каком качественном образовании можно было говорить, если у нас не было доступа к интернету, — вспоминает директор школы Любовь Мельник.

Во время дистанционного обучения в Дремайловке уроки проводились в Вайбере: тогда треть из 40 учеников школы вообще не имела возможности выйти в онлайн.

Улучшить интернет-связь в селе решили в Министерстве цифровой трансформации.

Протянуть кабель на расстояние 8 км и установить оптический интернет обойдется в 200 тыс. грн.

— Это позволит подключить как школы, так и позволит подключаться за свой счет, уже за адекватную цену для жителей этого села. Проблем со скоростью и качеством не будет, — отметил заместитель председателя Минцифры Александр Шелест.

В амбициозных планах государства — за три года пользоваться интернетом смогут 95% украинцев.

И первые 5 тыс. сел обещают подключить уже в следующем году.

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