Дистанційка неможлива: в Україні без інтернету залишаються 8 тис. шкіл

В Україні налічується 8 тис. шкіл, які не мають якісного швидкісного інтернету.

На тлі можливого локдауну дистанційне навчання без використання глобальної мережі є неможливим.

А ось у селі Дрімайлівка Чернігівської області, де у школі навчається 40 учнів, вже місяць, як з’явився мобільний інтернет 4G.

Вчителі почали приходити на уроки з комп’ютерами, а діти отримують домашнє завдання на телефони.

Та кожен потрібний файл учителі завантажуть вдома, оскільки інтернет у селі повільний.

– У наш час кожна дитина повинна володіти всіма цифровими технологіями. Про яку якісну освіту можна було говорити, якщо ми не мали доступу до інтернету, – згадує директор школи Любов Мірошник.

Під час дистанційного навчання у Дрімайлівці уроки проводилися у Вайбері: тоді третина з 40 учнів школи взагалі не мала можливості вийти в онлайн.

Покращити інтернет-зв’язок у селі вирішили у Міністерстві цифрової трансформації.

Для якісного навчання онлайн потрібен оптичний інтернет. Протягнути кабель на відстань 8 км та встановити оптичний інтернет обійдеться у 200 тис. грн.

– Це дозволить підключити як школи, так і дозволить підключатися за власний рахунок, уже за адекватну ціну жителям цього села. При чому, що проблем зі швикістю і якістю не буде, – зазначив заступник голови Мінцифри Олександр Шелест.

В амбітних планах держави – за три роки користуватись інтернетом зможуть 95% українців.

І перші 5 тис. сіл обіцяють підключити уже наступного року.