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Экс-глава МВД Захарченко хочет стать “президентом” “ЛДНР”

Бывший министр МВД времен Януковича — Виталий Захарченко заявил, что готов стать “президентом” так называемых ЛНР и ДНР.

Экс-глава МВД бежал в феврале 2014. Он в розыске СБУ и скрывается в России. Захарченко обвиняют в массовых убийствах участников Революции достоинства и жестоких разгонах активистов.

18-21 февраля в Украине чтят память погибших участников Революции достоинства. В эти дни в 2014 году в Киеве были самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Евромайдана.

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