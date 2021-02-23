Экс-глава МВД Захарченко хочет стать “президентом” “ЛДНР”

Бывший министр МВД времен Януковича — Виталий Захарченко заявил, что готов стать “президентом” так называемых ЛНР и ДНР.

Экс-глава МВД бежал в феврале 2014. Он в розыске СБУ и скрывается в России. Захарченко обвиняют в массовых убийствах участников Революции достоинства и жестоких разгонах активистов.

18-21 февраля в Украине чтят память погибших участников Революции достоинства. В эти дни в 2014 году в Киеве были самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Евромайдана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.