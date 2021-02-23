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Екс-голова МВС Захарченко хоче стати “президентом” “ЛДНР”

Колишній міністр МВС часів Януковича – Віталій Захарченко заявив, що готовий стати “президентом” так званих ЛНР та ДНР.

Екс-очільник МВС втік у лютому 2014. Він у розшуку СБУ і переховується в Росії. Захарченка звинувачують у масових вбивствах учасників Революції гідності та жорстоких розгонах активістів.

18-21 лютого в Україні вшановують пам’ять загиблих учасників Революції гідності. У ці дні у 2014 році у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану.

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