Электроэнергия и отопление для города: как работает мусороперерабатывающий завод Кракова

Краков стал флагманом в применении новейших технологий переработки. Три года назад при поддержке ЕС здесь возвели самый большой в Польше завод термической обработки мусора. Ежедневно более 100 машин привозят сюда отходы со всего Кракова.

Стоило все примерно 200 млн евро, правда, половину профинансировал ЕС. Прогнозируют, что проект окупится за 15 лет. В среднем, семья из 4 человек должна платить на переработку мусора ежемесячно около 80 злотых. Это где-то полтысячи гривен.

Всего таких экоцентров в Польше 7, но Краковский – самый большой. Ежегодно сжигают 220 тыс. тонн мусора. Этот завод обеспечивает электроэнергией все городские трамваи. А еще производит десятую часть годовой потребности тепла для отопления всего Кракова.

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Предприятие обслуживают 75 человек, поскольку большая часть процессов механизирована. В помещениях завода – ни одного неприятного запаха. Здесь мощные системы вентиляции. А машинам, которые привозят мусор, на выезде обязательно моют колеса.

На заводе проводят Дни открытых дверей, происходит постоянный мониторинг всех показателей, а в прошлом году на территории обустроили пасеку и собрали первый мед. Чище, чем из некоторых сельских местностей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Ивано-Франковске зарабатывают на отходах.

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