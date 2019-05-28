Електроенергія та опалення для міста: як працює сміттєпереробний завод Кракова

Краків став флагманом у застосуванні новітніх технологій переробки. Три роки тому за підтримки ЄС тут звели найбільший у Польщі завод термічної обробки сміття. Щодня понад 100 машин привозять сюди відходи з усього Кракова.

Коштувало все приблизно 200 млн євро, щоправда, половину профінансував ЄС. Прогнозують, що проект окупиться за 15 років. У середньому, родина з 4 людей має платити на переробку сміття щомісяця приблизно 80 злотих. Це десь півтисячі гривень.

Усього таких екоцентрів у Польщі 7, та Краківський – найбільший. Щороку спалюють 220 тис. тонн сміття. Цей завод забезпечує електроенергією усі міські трамваї. А ще виробляє десяту частину річної потреби тепла для опалення всього Кракова.

Читайте: Екологічно чисто і креативно: сміттєпереробний завод у центрі Копенгагена

Підприємство обслуговують 75 людей, оскільки більша частина процесів механізована. У приміщеннях заводу – жодного неприємного запаху. Тут потужні системи вентиляції. А машинам, що привозять сміття, на виїзді обов’язково миють колеса.

На заводі проводять Дні відчинених дверей, відбувається постійний моніторинг усіх показників, а торік на території облаштували пасіку і зібрали перший мед. Чистіший, ніж з деяких сільських місцевостей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Івано-Франківську заробляють на відходах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.