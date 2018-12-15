Электроника и игрушки: что покупают в интернете и безопасность
20 млрд гривен. Именно на такую цифру наторговали наибольшие интрнет-площадки украинского рынка. В основном покупают технику, однако растет и доля товаров ежедневного потребления. Растет и количество услуг заказанных через интернет. Все это добавляет оптимизма интернет компаниям, однако есть факторы, которые продолжают сдерживать развитие отрасли.
Эксперты знают, как еще увеличить рынок и побороть недоверие между продавцом и покупателем. Ведь никто не хочет отправлять товар или деньги и потом искать ветра в поле. Поэтому официальные интернет-площадки вводят систему отзывов.
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Один из перспективных рынков для развития – заказ услуг через интернет. Уборка дома или ремонт в квартире уже лидеры таких заказов. Впрочем, есть и уникальные вещи, где найти специалистов почти нереально.
Еще эксперты рынка говорят, что появление смартфонов и специальных программ – в разы увеличивает количество покупок в интернете.
К слову, заработок в интернете: во что вкладывать и как продавать.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!