Электроника и игрушки: что покупают в интернете и безопасность

20 млрд гривен. Именно на такую ​​цифру наторговали наибольшие интрнет-площадки украинского рынка. В основном покупают технику, однако растет и доля товаров ежедневного потребления. Растет и количество услуг заказанных через интернет. Все это добавляет оптимизма интернет компаниям, однако есть факторы, которые продолжают сдерживать развитие отрасли.

Эксперты знают, как еще увеличить рынок и побороть недоверие между продавцом и покупателем. Ведь никто не хочет отправлять товар или деньги и потом искать ветра в поле. Поэтому официальные интернет-площадки вводят систему отзывов.

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Один из перспективных рынков для развития – заказ услуг через интернет. Уборка дома или ремонт в квартире уже лидеры таких заказов. Впрочем, есть и уникальные вещи, где найти специалистов почти нереально.

Еще эксперты рынка говорят, что появление смартфонов и специальных программ – в разы увеличивает количество покупок в интернете.

К слову, заработок в интернете: во что вкладывать и как продавать.

Опубликовано Декабрь, 15 в 15:46



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