Интернет-шопинг подорожает на 40-50% – когда и почему изменятся цены

Интернет-шопинг украинцев подорожает – на 40-50%. Все потому, что посылки, дороже 100 евро, будут облагаться налогами. Депутаты уже приняли такие изменения в первом чтении. Если закон поддержат во второй раз, новые правила заработают уже с июля следующего года.

Ранее без уплаты налогов можно было заказать товаров на 300 евро. С 2014-го – уже на 150, в следующем году лимит хотят еще снизить – до ста евро. Если посылка стоит 101 евро и больше – придется заплатить НДС и пошлины. В общем – 30%. Или разбивать покупку на 2 или три отдельные посылки. А это все равно удорожает ее.

Читайте: 150 евро на посылки в месяц и раз в 5 дней: возможные ограничения на заграничный шопинг

Наказать новым правилам пытаются тех, кто покупает за границей не для себя, а для перепродажи. И обманывает государство, не платя налогов.

В таком случае возрасти может и сама услуга почтальонов. Но на сколько – пока не берутся прогнозировать. И надеются, что депутаты таки одумаются. И будут ловить контрабандистов, усиливая контроль на таможне и уничтожая схемы и коррупцию там.

К слову, тихо, незаметно, быстро. На Закарпатье десятилетиями процветает контрабанда.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 19:51



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.