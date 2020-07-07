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Эпицентр передал больницам современные ИВЛ

Медицинские учреждения продолжают получать помощь от социально ответственного бизнеса. Компания Эпицентр на днях передала очередную партию аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Киева и регионов.

Компания также взяла кураторство над Хмельнитчиной и предоставила существенную помощь больницам области.

Мы благодарны владельцам и руководству Эпицентра, которые нам существенно помогают, все время с самого начала. Это не только аппаратура, но и средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, а это важно и для того чтобы мы имели возможность оказывать качественную помощь нашим больным.

В компании убеждены, что передано реанимационное оборудование будет служить больницам для спасения взрослых и маленьких пациентов и после пандемии.

Также для противодействия Covid-19 компания Interpipe в Днепропетровской области за 2 месяца объединила более 100 компаний. К этой инициативе также присоединилась интернет платформа OLX. Вместе компании купили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области.

Это оборудование жизненно необходимо для тех, у кого Covid-19 вызвал осложнения — вирусную пневмонию. Также новые аппараты спасут пациентов, которым требуется интенсивная терапия и реанимация. Использовать их можно даже для новорожденных.

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