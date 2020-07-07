Епіцентр передав лікарням сучасні ШВЛ

Медичні заклади продовжують отримувати допомогу від соціально відповідального бізнесу. Компанія Епіцентр цими днями передала чергову партію апаратів штучної вентиляції легень до лікарень Києва та регіонів.

Компанія також взяла кураторство над Хмельниччиною і надала суттєву допомогу лікарням області.

Ми вдячні власникам і керівництву Епіцентру, які нам суттєво допомагають, весь час з самого початку. Це не тільки апаратура, а й засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, а це важливо і для того щоб ми мали можливість надавати якісну допомогу нашим хворим.

В компанії переконані, що передане реанімаційне обладнання слугуватиме лікарням для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії.

Також для протидії Covid-19 компанія Interpipe в Дніпропетровській області за 2 місяці об’єднала понад 100 компаній. До цієї ініціативи також долучилася інтернет платформа OLX. Разом компанії поставили сім апаратів ШВЛ у лікарні Дніпропетровської області.

Це обладнання життєво необхідне для тих, у кого Covid-19 спричинив ускладнення – вірусну пневмонію. Також нові апарати врятують пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія та реанімація. Використовувати їх можна навіть для новонароджених.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.