Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Епіцентр передав лікарням сучасні ШВЛ

Медичні заклади продовжують отримувати допомогу від соціально відповідального бізнесу. Компанія Епіцентр цими днями передала чергову партію апаратів штучної вентиляції легень до лікарень Києва та регіонів.

Компанія також взяла кураторство над Хмельниччиною і надала суттєву допомогу лікарням області.

Ми вдячні власникам і керівництву Епіцентру, які нам суттєво допомагають, весь час з самого початку. Це не тільки апаратура, а й засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, а це важливо і для того щоб ми мали можливість надавати якісну допомогу нашим хворим.

В компанії переконані, що передане реанімаційне обладнання слугуватиме лікарням для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії.

Також для протидії Covid-19 компанія Interpipe в Дніпропетровській області за 2 місяці об’єднала понад 100 компаній. До цієї ініціативи також долучилася інтернет платформа OLX.  Разом компанії поставили сім апаратів ШВЛ у лікарні Дніпропетровської області.

Це обладнання життєво необхідне для тих, у кого Covid-19 спричинив ускладнення – вірусну пневмонію. Також нові апарати  врятують пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія та реанімація. Використовувати їх можна навіть для новонароджених.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Президент Бразилії захворів на коронавірус
Президент Бразилії захворів на коронавірус
Що змінилося за час пандемії і яка з цього користь
Що змінилося за час пандемії і яка з цього користь
Золоті тендери: хто та як заробляє на закупівлях під час карантину
Золоті тендери: хто та як заробляє на закупівлях під час карантину
Збитки футбольних клубів Європи від коронавірусу сягнуть майже €3,6 млрд
Збитки футбольних клубів Європи від коронавірусу сягнуть майже €3,6 млрд
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Більше країн для туризму і зниження динаміки Covid-19: карантин в Україні 7 липня
Більше країн для туризму і зниження динаміки Covid-19: карантин в Україні 7 липня
МОЗ оновив список країн, після прибуття з яких необхідна обсервація (СПИСОК)
МОЗ оновив список країн, після прибуття з яких необхідна обсервація (СПИСОК)
Виразки і втрата смаку: науковці назвали нові симптоми коронавірусу (ДОКУМЕНТ)
Виразки і втрата смаку: науковці назвали нові симптоми коронавірусу (ДОКУМЕНТ)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка