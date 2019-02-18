Facebook заблокировал проекты RT

Социальная сеть Facebook заблокировала ряд проектов кремлевского ресурса Russia Today.

На это в Twitter пожаловалась главный редактор Маргарита Симоньян.

Во Франции правящая партия отказала в аккредитации Russia Today, однопартийцы Макрона заявили – это не пресса, а орган пропаганды на службе Кремля. А в Британии Russia Today обвинили в необъективности и намерены ввести санкции.

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К слову, как будет защищаться Украина от кибератак Кремля на выборах.

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