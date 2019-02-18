Facebook заблокував проекти RT

Соціальна мережа Facebook заблокувала низку проектів кремлівського ресурсу Russia Today.

На це у Twitter поскаржилася головний редактор Маргарита Симоньян.

У Франції правляча партія відмовила в акредитації Russia Today, однопартійці Макрона заявили – це не преса, а орган пропаганди на службі Кремля. А в Британії Russia Today звинуватили в необ’єктивності і мають намір запровадити санкції.

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До слова, як захищатиметься Україна від кібератак Кремля на виборах.

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