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Факты ICTV. Спорт (13.05.2020)

Самые актуальные спортивные события 13 мая: Серию А могут и не продлить. Все футболисты в Италии уже сдали анализы и начали индивидуальные тренировки. Однако, власти Италии предупредили — если после начала групповых занятий на следующей неделе хотя бы у одного футболиста обнаружат коронавирус, карантин начнется снова, а всю команду на две недели изолируют; 4-кратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 Себастьян Феттель оставляет Феррари.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт.

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