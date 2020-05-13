Факти ICTV. Спорт (13.05.2020)
Найактуальніші спортивні події 13 травня: Серію А можуть і не продовжити. Всі футболісти в Італії вже здали аналізи і розпочали індивідуальні тренування. Однак, влада Італії попередила – якщо після початку групових занять наступного тижня бодай в одного футболіста виявлять коронавірус, карантин розпочнеться знову, а всю команду на два тижні ізолюють; 4-разовий чемпіон світу з автоперегонів Формула-1 Себастьян Феттель залишає Феррарі.
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2020-05-13
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