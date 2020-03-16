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Факты ICTV. Спорт (16.03.2020)

Самые актуальные спортивные события 16 марта: Динамо Киев опустилось на третье место турнирной таблицы украинского футбольного чемпионата; объединительный суперпоединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса вряд ли состоится в запланированную дату; чемпионат мира по авторалли WRC остановлен, произошло это просто среди очередного этапа в Мексике.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 13 марта.

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