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Факти ICTV. Спорт (16.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 16 березня: Динамо Київ опустилося на третє місце турнірної таблиці українського футбольного чемпіонату; об’єднавчий суперпоєдинок Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса навряд чи відбудеться в заплановану дату; чемпіонат світу з авторалі WRC зупинений, сталося це просто серед чергового етапу в Мексиці.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 13 березня.

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