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Факты ICTV. Спорт (26.02.2020)

Самые актуальные спортивные события 26 февраля: мюнхенская Бавария почти гарантировала себе четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА; во Франции Лион примет Ювентус, а в гости к мадридскому Реалу отправится Манчестер Сити; в Катаре продолжают готовиться к проведению футбольного чемпионата мира 2022 года.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 25 февраля.

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