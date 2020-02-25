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Факты ICTV. Спорт (25.02.2020)

Самые актуальные спортивные события 25 февраля: донецкий Шахтер отправляется в Португалию, где сыграет ответный матч финала Лиги Европы УЕФА против местной Бенфики; отмененные накануне из-за вспышки смертельного вируса четыре матча Серии А, сыграют, но без зрителей; Даяна Ястремская вышла во второй круг теннисного турнира в Дохе, где разыгрывают более $3 млн.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 7 января.

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